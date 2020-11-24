الحلبوسي يعزي بوفاة النائب حسين الزهيري

2020/11/24 | 23:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصلاح المؤسسي

لا يمكن الحديث عن أي تقدم في أي قطاع سواء كان خاصاً أو عاماً أو مختلطاً ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ممنهج بشكل صحيح يضع الاولويات والمدد الزمنية

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