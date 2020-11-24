رئيس مجلس النواب ينعى النائب الزهيري

2020/11/24 | 23:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، النائب حسين الزهيري الذي توفى اثر اصابته بفيروس كورونا.

وقال الحلبوسي في برقية التعزية التي تلقت “تقدم” نسخة منها، “ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب حسين الزهيري، متأثرا بفيروس كورونا، وإننا إذ نتقدم بأحرِّ التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان، نسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويحشره مع الصالحين، إنا لله وإنا إليه راجعون”

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