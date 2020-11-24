محدث.. أسعار النفط ترتفع عند التسوية لأعلى مستوى منذ مارس

2020/11/24 | 23:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: عززت أسعار النفط مكاسبها لأكثر من 4 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى منذ مارس/آذار الماضي، بفضل آمال لقاح الوباء.

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