2020/11/24 | 23:12 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن علي حميد الدليمي، وزير التربية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن دوام التلاميذ في المدارس سيكون ليوم واحد في الأسبوع، موجهاً المديريات العامة كافة إلى الالتزام بمقررات خلية الأزمة وعدم التعامل مع أي قرارات أخرى.وذكر المكتب الإعلامي لوزارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق تقلص فترة الدراسة ليومٍ واحد أسبوعياً بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق تقلص فترة الدراسة ليومٍ واحد أسبوعياً بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).