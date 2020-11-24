2020/11/24 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية: العراق يرفض التصعيد ويدعو إلى حلول سلمية للازمة اليمنية بغداد – الزمان دعا العراق الى حل الازمات بالطرق السلمية عقب ادانته لاستهداف محطة ارامكو النفطية في السعودية.وذكر بيان لوزارة الخارجية اطلعت عليه (الزمان) امس ان (العراق يدين ويستنكر الهجوم الذي إستهدف محطة أرامكو النفطية في السعودية)، وأضاف ان (الوزارة تؤكد الموقف […]

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