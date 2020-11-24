2020/11/24 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تقر دوراً ثالثاً للصفوف المنتهية بغداد – ساري تحسين اعلنت وزارة التربية موافقة مجلس الوزراء على اعتماد امتحان دور ثالث للصفوف المنتهية.وقال بيان للوزارة انه (بناءً على ما تم عرضه من قبل الوزير علي حميد الدليمي في جلسة مجلس الوزراء امس الثلاثاء ، حصلت الموافقة على اعتماد امتحان الدور الثالث للصفوف […]

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