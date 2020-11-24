2020/11/24 | 23:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال متهمين بالقتل والإطاحة بدواعش وتفكيك وكرين بكركوك رفع سيطرة جسر الأئمة وإخماد حريقين إندلعا في ديالى ونينوى بغداد – الزمان وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي برفع سيطرة جسر الائمة في بغداد، وتحويلها الى مرابطة.وقال الفريق الركن محمد البياتي سكرتير القائد العام للقوات المسلحة، في تصريح تابعته (الزمان) امس ان (الكاظمي وجه […]

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