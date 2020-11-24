وزير الصحة البريطاني :لقاح اكسفورد فعال وارخص من لقاح فايزر الاميركي

2020/11/24 | 23:16 - المصدر: سفن سكاي

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أعلن وزير الصحة البريطاني ورئيس الوزارء جونسون عن نجاح التجارب السريرية التي تجريها جامعة أكسفورد بالتعاون مع شركة أسترازينيكا وتم الاعلان أن تأثير اللقاح ChAdOx1 n هو 90% وقادر على منع إصابة الشخص بالفيروس.



ويعتبر هذا اللقاح أرخص من لقاح شركة فايزر الأمريكية الذي تم الاعلان عنه قبل حوالي اسبوع.



وسيتم انتاج 100 مليون لقاح وسيتم البدأ بالتطعيم في بداية شهر ديسمبر.

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