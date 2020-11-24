البنتاغون: بايدن تلقى إحاطات عن القوات الامريكية في العراق

2020/11/24 | 23:16 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الدفاع الامريكية {البنتاغون} ان الرئيس المنتخب جو بايدن تلقى إحاطات بشأن القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق.

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