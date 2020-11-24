الحلبوسي ينعى نائباً في البرلمان توفي بفيروس كورونا خارج العراق

2020/11/24 | 23:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، النائب "حسين الزهيري" الذي توفي متأثرا بفيروس كورونا.



وقال الحلبوسي في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، إنه "ببالغ الأسى وبمزيد من الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ والزميل النائب "حسين الزهيري"، متأثرا بفيروس كورونا"، مضيفا " إننا إذ نتقدم بأحرِّ التعازي وأعظم المواساة بهذا الفقدان، نسأل الله العلي القدير أن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويحشره مع الصالحين".

وكانت مصادر قد أفادت، في وقت سابق، بوفاة القيادي في منظمة بدر، النائب عن محافظة ديالى، حسين جاسم الزهيري متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في لبنان.

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