عبدالواحد: حزب بارزاني عطل 'أكبر' مشروع لتوليد الكهرباء في كوردستان.. وبرهم صالح يعمل لمصلحته الخاصة

2020/11/24 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اتهم رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد، الثلاثاء، مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بتعطيل أكبر وأهم مشروع لتوفير الكهرباء في الإقليم، لهدف استمرار الاحزاب الحاكمة وشركاتهم بجني ملايين الدولارات، فيما نفى وجود خلافات فكرية أو ادارية بين صفوف الاتحاد الوطني، سوى نزاعهم على الاموال والمغانم، مؤكدا أن الرئيس برهم صالح يعمل على مشاريع ربحية خاصة لا خدمة فيها للمواطنين.

وقال عبدالواحد في مقابلة خاصة اجرتها معه قناة NRT الكوردية، (24 تشرين الثاني 2020)، إن "الهدف من تعطيل مشروع (سد البخمة) في محافظة اربيل ، لمدة 30 عاما، جاء لغرض استحصال الشركات التابعة للاحزاب الحاكمة في كوردستان على اكثر من 600 مليون دولار من حكومة الاقليم مقابل شراء الاخيرة للكهرباء".

واضاف عبدالواحد أن "الحزبين الحاكمين في كوردستان لم ينجزا أي مشروع استراتيجي منذ توليهما زمام السلطة في الاقليم"، مستغربا "فخرهم من انشاء انبوب لتصدير النفط، والذي انشأ باموال حكومة اقليم كوردستان".

واشار رئيس حراك الجيل الجديد الى ان "هذا الانبوب جرى بيعه الى شركة (روز) الروسية للنفط، والتي بدورها باتت تجني الاموال الضخمة مقابل تصديرها للنفط عبر هذا الانبوب".

وبالعودة الى الانتخابات النيابية الاخيرة التي شهدها اقليم كوردستان، قال عبدالواحد، إن "اتفاقا حصل بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، يتغاضى بموجبه الطرف الاخير عن عمليات التزوير (الضخمة) التي قام بها حزب بارزاني مقابل فوزه علينا عبر تزوير الاصوات".

ولفت عبدالواحد إلى أن "عمليات التزوير التي قام بها الديمقراطي الكوردستاني، مكنته من الحصول على 45 مقعدا، بدلا من 30 مقعدا وهو الاستحقاق الحقيقي، بالرغم من الاعتراضات التي ابداها اعضاء المفوضية من الاحزاب الاخرى".

وكشف، رئيس حراك الجيل الجديد عن "توجيهات صدرت من قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم الى اعضاء المفوضية التابعين للوطني الكوردستاني بقبول النتائج المزورة للديمقراطي الكوردستاني والتوقيع عليها".

ونفى عبدالواحد، "وجود أية خلافات فكرية او سياسية او ادارية داخل صفوف الاتحاد الوطني"، عازيا ازماتهم الى "وجود خلافات على الحصص والمغانم والسباق على جني الاموال".

واكد أن "خلافات الاتحاد الوطني الكوردستاني على وسائل الاعلام ليست الا تمثيلا على الشعب".

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