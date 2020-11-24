لتمسّك يدي - فاتن نور

2020/11/24 | 23:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاتن_نور حتى تزهر فيك بذور الوعد والخطيئةدعني أبذر نفسي وأنمو، وأنا أقرأ بأطراف أصابعي، المبلولة بعناق الوحل،تضاريس بلاغتك العتيقةحتى يوحى لأرض البوار والغوايةأن تستعيد بكارتها، أن تتعافىلرقصة موتها الأكيد.لترتفع شواهد الريف، المعتّقة على خواصريإلى دهشة النايوبداهة الجرفلتتمادى الرغبة وتمسّ أوتارهاكي تستأنف الأكوان النائمة جملتها الموسيقيةحتى تهت ......





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