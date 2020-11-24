وفاة نائب متأثرا باصابته بفايروس كورونا

2020/11/24 | 23:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافت المنية يوم الثلاثاء، النائب حسين جاسم الزهيري عن محافظة ديالى متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

ونعت الكتلة المنضوية في تحالف الفتح اليوم، وفاة النائب حسين الزهيري.

وقالت مصادر نيابية ان الزهيري توفي اليوم في لبنان متاثرا باصابته بفايروس كورونا.

وتوفيت في 2020/7/10 عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، غيداء كمبش بعد إصابتها بكورونا، وسبق لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان اعلن في 2020/6/22 عن اصابة عشرات من النواب والموظفين في المجلس بفايروس كورونا.

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