وفاة نائب عراقي بفايروس كورونا

2020/11/24 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر برلماني، الثلاثاء، بوفاة

النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم

الزهيري متأثرا بإصابته بفيروس

كورونا.

وقال المصدر ان “القيادي في منظمة بدر

النائب عن محافظة ديالى حسين جاسم

الزهيري توفي اليوم

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