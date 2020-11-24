الدفاع المدني ينتشل جثة شخص لقى مصرعه صعقا في الديوانية

2020/11/24 | 23:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثة عامل لقي مصرعه بصعقة كهربائية في الديوانية.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه ان “فرق الدفاع المدني في محافظة الديوانية تمكنت من انتشال جثة عامل بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء نصب برجا للأنترنت”.

واضافت ان “الفرق قامت بقطع التيار الكهربائي ثم انزال الجثة وتسليمها إلى دائرة الطب العدلي في المحافظة المذكورة.

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