"سيتي جروب":الذهب قد يتجاوز 2000 دولار رغم تطورات لقاح كورونا

2020/11/24 | 23:43 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع "سيتي جروب" استمرار الدورة الصاعدة للذهب وتجاوزه 2000 دولار في العام المقبل، على الرغم من التحسن في التوقعات الاقتصادية العالمية بعد التطورات الإيجابية

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