الامن النيابية تنفي وجود تضييق للحريات في قانون الجرائم المعلوماتية

2020/11/24 | 23:47 - المصدر: سفن سكاي

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ابرز تعليقات لجنة الامن والدفاع النيابية حول قانون الجرائم المعلوماتية

الأمن والدفاع النيابية تنفي وجود تضييق للحريات في قانون الجرائم الإلكترونية.

–الأمن والدفاع النيابية: قانون الجرائم الإلكترونية لم يتطرق لحماية المسؤول.

–الأمن والدفاع النيابية: تم تعديل وتخفيف الكثير من مواد القانون .

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