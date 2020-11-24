النصر: نواب يحاولون تأخير موعد الانتخابات عبر قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/24 | 23:47 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اكدت المتحدث باسم ائتلاف كتلة النصر، ايات المظفر، وجود نواب يحاولون تأخير موعد الانتخابات عبر تعطيل اقرار قانون المحكمة الاتحادية.

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