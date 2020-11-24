المرور تعلن عن خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحا ومساءا

2020/11/24 | 23:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير المرور العام اللواء طارق اسماعيل حسين، اليوم الثلاثاء، عن خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحا ومساءا.

وقال حسين في لقاء على القناة الرسمية وتابعته “تقدم” ان “هناك خطة لألغاء الحجز الألكتروني وجعل الدوام صباحي ومسائي في مجمعات التسجيل”.

واضاف ان “ذلك جاء من اجل استيعاب الزخم وتقديم افضل الخدمات للمواطن”.

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