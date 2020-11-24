طقس العراق: مرتفع ومنخفض يتقاسمان الأدوار وأمطار متفرقة قبل نهاية الأسبوع

2020/11/24 | 23:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع الراصد الجوي نائل العلي، الثلاثاء، تأثر البلاد بمرتفع جوي سيسهم باستقرار الاجواء الباردة، فيما استبعد هطول الامطار يوم غد.



وقال العلي في تدوينة، تابعها "ناس" (24 تشرين الثاني 2020)، ان "مرتفعا جويا يؤثر على البلاد ليعمل على أجواء مستقرة وباردة خلال الليلة يوم غد الأربعاء ولاتوجد أمطار نهائياً، ويضعف المرتفع تدريجياً بعد الظهيرة".

واضاف ان "منحفضا جويا يؤثر على مناطق متفرقة البلاد خلال يوم الخميس وكما يلي...

المنطقة الشمالية...

دهوك ونينوى واربيل وكركوك ..



أمطار خفيفة إلى متوسطة..

السليمانية..



أمطار متوسطة إلى غزيرة...

المنطقة الوسطى..



الفرص ضعيفة..



ربما زخات متفرقة..

المنطقة الجنوبية..



زخات متفرقة في بعض المناطق وبالأخص الشرقية منها.

واشار الى ان "درجات الحرارة العظمى خلال النهار كما يلي:

المنطقة الشمالية..



14 إلى 17

المنطقة الوسطى..



18 إلى 20

المنطقة الجنوبية..



21 إلى 22

المنطقة الغربية...



19 إلى 20

ولفت الى ان "درجات الحرارة الصغرى خلال الفجر ستكون في المنطقة الشمالية 3 إلى 6، المنطقة الوسطى 7إلى 9، والمنطقة الجنوبية 8 إلى 10، اما المنطقة الغربية 8 إلى 9".

وبشأن الرياح، قال العلي انها "ستكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الشمالية لاتتجاوز سرعتها 5 كم ب الساعة، وخفيفة إلى معتدلة السرعة في المناطق الوسطى والجنوبية، تتراوح سرعتها مابين 10 إلى 15 كم ب الساعة تزداد تدريجياً خلال المساء"، لافتاً الى ان "المنطقة الغربية فتكون جنوبية شرقية نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 30 كم ب الساعة".

وبين ان "نشاط واضح الرياح الجنوبية يوم الخميس..



حيث تكون مابين 30 إلى 40 كم ب الساعة وتصل في المناطق الشرقية من شمال واسط وشرق ديالى إلى 60 كم ب الساعة...



نشاط الرياح قد يسبب تصاعد الغبار في بعض المناطق".

وتابع انه "يتوقع والله العالم بكل شئ ان تتأثر البلاد ب منخفض جوي عميق ماطر يتركز بشكل رئيسي على المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد خلال أيام السبت والأحد المقبل، و يبقى تحت المتابعة والتفاصيل تاتيكم قبل موعد الحالة ب 36 ساعة وتوقع قابل للتغيير".

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