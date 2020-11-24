"تستهدف عصب الاقتصاد العالمي".. السعودية تعلق على هجوم أرامكو 

2020/11/24 | 23:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مجلس الوزراء السعودي، في اجتماع الثلاثاء، من أن الهجمات الحوثية التي استهدفت منشآت حيوية في المملكة مؤخرا تستهدف الاقتصاد العالمي بأكمله.

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