زوبعه محمد رمضان ولقائه مع فنانين اسرائيليين - هشام حتاته

2020/11/25 | 00:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته بعد انتهاء ملهاه سفاح الجيزه بدات ملهاه جديده حيث أثارت صور ظهور الفنان المصري، محمد رمضان فى دبى في إحداها بجوار المطرب الإسرائيلي، عومير آدام، والفنان الإماراتي، حمد المزروعي، وفي أخرى إلى جوار لاعب كرة القدم الإسرائيلي، ضياء سبع، وفي ثالثة إلى جوار رائد الإعمال الإسرائيلي أيضا، إيلاد تسلا، جدلا واسع النطاق في مصر وخارجها.وعلى الفور اصدرت نقابه المهم التمثيلية قراراها بايقاف محمد رمضان عن ال ......





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