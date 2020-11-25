فرنسا.. 1005 وفيات و9155 إصابة جديدة بكورونا

2020/11/25 | 00:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 1005

وفيات و9155 إصابة جديدة بفيروس كورونا في

الـ24 ساعة الأخيرة.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع إجمالي

الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 2.153.815.

وأعلنت انخفاض عدد ال

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