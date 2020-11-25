اصابة اربعة بينهم ضابط بهجوم ارهابي في الضلوعية

2020/11/25 | 00:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان اربعة اشخاص بينهم ضابط اصيبوا بهجوم ارهابي في الضلوعية.

وقال المصدر لـ السومرية نيوان "ارهابيين اطلقوا النار باتجاه منزل ضابط برتبة عقيد في قرية المزاريع جنوب ناحية الضلوعية، ما ادى الى اصابة اربعة اشخاص بيهم العقيد".

واضاف المصدر ان "العقد في حالة غير خطرة".

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