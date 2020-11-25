الفيفا تعلن مشاركة العراق في بطولة دولية

2020/11/25 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز } أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن 22 منتخبا أكدوا مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب fifa 2021، التي تستضيفها قطر العام المقبل.

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