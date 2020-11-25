العراق يتأثر من الغد بحالة {جوية مركبة} تستمر لأيام.. هذه تفاصيلها

2020/11/25 | 00:18 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشرت الارصاد الجوية، الثلاثاءـ عن تاثر العراق بحالة جوية مركبة تستمر لعدة ايام.

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