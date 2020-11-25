أبو گلل: تحالفنا المقبل سيحصد 120 مقعداً.. الحكيم سيتجه إلى مناطق السنة والكرد

2020/11/25 | 00:22 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

توقع تيار الحكمة، الثلاثاء، ان يحصل تحالفه السياسي خلال الانتخابات المقبلة على نحو 120 مقعداً نيابياً، لافتاً الى ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم سيتوجه الى المناطق السنية والكردية لطرح "المشروع العابر للمكونات".



وقال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة بليغ ابو كلل، خلال برنامج "ابعاد اخرى" الذي يقدمه الزميل "حسام الحاج" وتابعه "ناس" (24 تشرين الثاني 2020)، ان "تيار الحكمة ليس تيارا شيعيا بل تيارا وطنيا ويوجد لدينا مكاتب في كل المحافظات"، مبيناً ان "الحكمة جربت التحالفات بعد الانتخابات ولم تنجح".

واضاف ان "تاريخ العراق حُكم بصبغة غير طائفية بل بصبغة وطنية مدنية ليبرالية علمانية"، موضحاً ان "رئيس التيار عمار الحكيم سيذهب للمناطق السنية والكردية لطرح مشروعه الوطني العابر للمكونات".

واشار الى ان "المجتمع مازال مترددا من انتخابات لاتقوم على اساس الهوية"، داعياً الى "تحالف طولي عابر للمكونات يقوم بتشكيل الحكومة بعيد عن الهوية الطائفية يقابله تحالف اخر يعمل كمعارضة".

ولفت ابو كلل الى ان "تحالف الاصلاح لم يستمر معنا في المشروع السياسي"، موضحاً ان "تحالف البناء تشكل على غرار تحالف الاصلاح، لكن الاخوة في سائرون اختاروا المضي مع تحالف الفتح مما تسبب بتهدم تيار الاصلاح".

وتابع ان "سبب فشل مشروعنا هو نتيجة التحالف قبل الانتخابات"، مبيناً ان "القانون الانتخابي الجديد لا يسمح للنائب بالانتقال من كتلة الى اخرى الا بعد تشكيل الحكومة، لذا ستكون التحالفات قبل الانتخابات".

وعن المقاعد التي سيحصل عليها التحالف الذي ينوي تيار الحكمة تشكيله في الانتخابات المقبلة، قال ابو كلل "نحن نعتقد ان تحالفنا الذي يضم كتل سنية وكردية سيحصل على 120 مقعد"، منوهاُ الى ان "الحكمة فتح حوار مع كتل سنية وكردية ووصلنا الى مراحل متقدمة".

وبين ابو كلل انه "لا معادلة نجاح في العملية السياسية من دون مشروعنا الوطني العابر للمكونات"، مشيراً الى ان "تحالفنا سيشمل مدنيين وممثلين من حراك تشرين، حيث فتحنا نوافذ حوار حقيقية مع اشخاص من تشرين".

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