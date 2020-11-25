البيت الأبيض يسمح لبايدن بالاطلاع على الإحاطات الرئاسية اليومية

2020/11/25 | 00:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول في الإدارة الأميركية، الثلاثاء، إن البيت البيت الأبيض منح موافقته لإطلاع الرئيس المنتخب، جو بايدن، على الإحاطات الاستخباراتية اليومية المخصصة للرئيس الأميركي، وفقا لما نقلته رويترز.

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