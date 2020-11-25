خفر السواحل التركي ينقذ 11 طالب لجوء

2020/11/25 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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أنقذ خفر السواحل التركي11 طالب لجوء قبالة ساحل قضاء بودروم بولاية موغلا غرب البلاد، بعد أن تعطل محرك قاربهم المطاطي.ونقلت طواقم الطوارئ اللاجئين إلى اليابسة، وأحالتهم لاحقا إلى إدارة الهجرة في موغلا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن طواقم خفر السواحل تحركت إثر تلقيها بلاغا بوجود طالبي لجوء على متن قارب مطاطي تعطل محركه قرب جزيرة غوريجيك التركية.

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