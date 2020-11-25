البيت الأبيض يوافق على إطلاع بايدن على تقارير الاستخبارات اليومية

2020/11/25 | 00:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشوفة

كان ينظر في "أكرة" الباب المقفل، تأملته كثيرًا وهو يحدق في الأكرة الألمنيوم، قلت في نفسي ربما يفكر بطريقة ما للهروب من السجن

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