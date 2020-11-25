2020/11/25 | 00:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أعلى هيئة لمكافحة الفساد في

الصين أنه تمت معاقبة 13442 مسؤولا صينيا

في أكتوبر على انتهاكهم قواعد التقشف.

وذكر بيان صادر عن اللجنة المركزية لفحص

الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني ولجنة

الرقابة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة مكافحة الفساد في الصين تعاقب أكثر من 13 ألف مسؤول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة مكافحة الفساد في الصين تعاقب أكثر من 13 ألف مسؤول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).