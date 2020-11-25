بالإحتياط.. برشلونة يقهر دينامو كييف ويتأهل الى دور الـ 16 بدوري الأبطال

2020/11/25 | 00:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قهر برشلونة مضيفه دينامو كييف، 4-0 ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

واقيمت المابارة على ملعب "مدمع أولمبيسكي الرياضي"، معقل الفريق الأوكراني.

وعزز برشلونة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة بالعلامة الكاملة، بعد الفوز في المباريات الثلاثة الأولى أمام يوفنتوس وفرينكفاروزي ودينامو كييف {الأخير {مرتين ذهابا وإيابا}.

بينما يأتي يوفنتوس في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، ودينامو كييف ثالثا برصيد نقطة وحيدة، وفرينكفاروزي بالمركز الأخير بنفس الرصيد.

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