من هو المرشح لوزارة الخارجية الامريكية الجديد؟

2020/11/25 | 00:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أختار المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، إسما غير مألوف لتولي منصب وزير الخارجية، فمن هو أنتوني بلينكن، صاحب الخبرة في دوائر السياسة الخارجية لواشنطن؟

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