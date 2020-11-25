بعد انسحاب أرمينيا.. الجيش الأذربيجاني يدخل مقاطعة كالباجار

2020/11/25 | 01:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت أذربيجان، الأربعاء، أن قواتها المسلحة دخلت مقاطعة كالباجار المجاورة لإقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي، وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث وافقت أرمينيا على سحب قواتها منها وتسليمها لباكو في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرمه الطرفان في مطلع الشهر الجاري.

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