برشلونة يكتسح دينامو كييف برباعية نظيفة في دوري الأبطال

2020/11/25 | 01:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

واصل برشلونة سلسلة انتصاراته الأوروبية، بالفوز بنتيجة (4-0) خلال مواجهة دينامو كييف الأوكراني، مساء الثلاثاء، بالجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل أهداف برشلونة، سيرجينو دست في الدقيقة 52، وبرايثوايت في الدقيقتين 57 و70 من ركلة جزاء، وجريزمان في الدقيقة (90+2).

بهذا الانتصار، يرفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة بالعلامة الكاملة في الصدارة، ضمن بها التأهل لثمن النهائي، بينما تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

المصدر كورة

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