2020/11/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام وردني سؤال من أحد القرّاء قبل أيام يقول، هل تستطيع أن تتخيّل ما هو شكل العراق بعد خمسين سنة ثم استدرك ليقول بعد اربعين سنة؟ وختم رسالته بالقول انَّ قصده هو شكل الاحزاب السياسية وليس العراق كبلد .وبالرغم من انّ هذه الاسئلة تبدو بسيطة المظهر إلا انّ الاحاطة بالاجابة عليها نوع […]

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