بريطانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬يتجهان‭ ‬نحو‭ ‬تخفيف‭ ‬مشروط‭ ‬للقيود

2020/11/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روسيا‭ ‬تعلن‭ ‬نجاح‭ ‬لقاحها‭ ‬واسبانيا‭ ‬ستلقح‭ ‬المسنين‭ ‬في‭ ‬يناير باريس‭ – ‬موسكو‭ – ‬لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬ اعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬تخفيف‭ ‬تدريجي‭ ‬للقيود‭ ‬المفروضة‭ ‬لاحتواء‭ ‬وباء‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬مع‭ ‬تراجع‭ ‬عدد‭ ‬الإصابات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬وهي‭ ‬استراتيجية‭ ‬تعتمدها‭ ‬أيضاً‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭.‬واعلنت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاسبانية‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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