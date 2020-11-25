2020/11/25 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا تعلن نجاح لقاحها واسبانيا ستلقح المسنين في يناير باريس – موسكو – لندن – الزمان اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن تخفيف تدريجي للقيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19 مع تراجع عدد الإصابات الجديدة في فرنسا، وهي استراتيجية تعتمدها أيضاً دول أخرى في أوروبا الغربية مع اقتراب عيد الميلاد.
واعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا وفرنسا يتجهان نحو تخفيف مشروط للقيود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
واعلنت الحكومة الاسبانية الثلاثاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بريطانيا وفرنسا يتجهان نحو تخفيف مشروط للقيود) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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