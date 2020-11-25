2020/11/25 | 01:15 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- طهران,- الزمان دعا المرشد الايراني الأعلى علي خامنئي الثلاثاء الى عدم الوثوق بالأطراف الأجنبية من أجل إيجاد حلول لأي مشاكل قد تواجهها الجمهورية الإسلامية. وتأتي تصريحات خامنئي في أعقاب فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والذي أبدى عزمه على «تغيير المسار» الذي اتبعه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مع إيران، والمتضمن فرض عقوبات […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خامنئي:عدم الوثوق بـالأجانب لإيجاد حلول لمشاكل إيران) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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