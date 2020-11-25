خامنئي:عدم الوثوق بـالأجانب لإيجاد حلول لمشاكل إيران

2020/11/25 | 01:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران‭,- ‬الزمان‭ ‬ دعا‭ ‬المرشد‭ ‬الايراني‭ ‬الأعلى‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الى‭ ‬عدم‭ ‬الوثوق‭ ‬بالأطراف‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيجاد‭ ‬حلول‭ ‬لأي‭ ‬مشاكل‭ ‬قد‭ ‬تواجهها‭ ‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭.‬ وتأتي‭ ‬تصريحات‭ ‬خامنئي‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية،‭ ‬والذي‭ ‬أبدى‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬‮«‬تغيير‭ ‬المسار‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬اتبعه‭ ‬الرئيس‭ ‬المنتهية‭ ‬ولايته‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬والمتضمن‭ ‬فرض‭ ‬عقوبات‭ […]

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