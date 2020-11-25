بالفيديو.. ترامب يفاجئ الجميع ويدخل تاريخ الرئاسة الامريكية

2020/11/25 | 01:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} فاجئ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، الجميع داخل غرفة الإفادة وقدم أقصر مؤتمر صحفي لأي رئيس أميركي في التاريخ.

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