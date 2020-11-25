الأعرجي: نثمن عالياً تصريحات بلاسخارت والحكومة ماضية ببناء بلد آمن

2020/11/25 | 01:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثمن مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، تصريحات ممثلة الأمم المتحدة في العرق جينين بلاسخارت عن انخفاض مستويات العنف في العراق.

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