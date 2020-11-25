2020/11/25 | 01:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سانا: عدوان اسرائيلي في جنوب القنيطرة وعلى محيط جبل المانع بريف دمشق) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سانا: عدوان اسرائيلي في جنوب القنيطرة وعلى محيط جبل المانع بريف دمشق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).