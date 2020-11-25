الجيش الأذربيجاني يدخل مقاطعة مجاورة لقره باغ انسحبت منها القوات الأرمينية

2020/11/25 | 01:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باكو-(أ ف ب) – أعلنت أذربيجان الأربعاء أنّ قواتها المسلّحة دخلت مقاطعة كالباجار المجاورة لإقليم قره باغ الانفصالي، وهي ثاني مقاطعة من أصل ثلاث وافقت أرمينيا على سحب قواتها منها وتسليمها لباكو في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار أبرمه الطرفان في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.وقالت وزارة الدفاع في باكو في بيان إنّ “وحدات […]

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