بايدن يؤكد استعداد أمريكا لقيادة العالم وأركان حكومته يبشرون بعودة تعددية الأقطاب

2020/11/25 | 02:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الصورة ريما دودين، اردنية فلسطينية الاصول، في فريق ادارة الرئيس المنتخب جو بايدن واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ ويلمينغتون،‭ ‬كارولاينا‭ ‬الشمالية‭- ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭ :‬ اجمع‭ ‬اركان‭ ‬اساسيون‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الامريكية‭ ‬الجديدة‭ ‬امس‭ ‬على‭ ‬التبشير‭ ‬بمباشرة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬التعددية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تستدعي‭ ‬التعاون‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬التفرد‭ ‬، ‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اكد‭ […]

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