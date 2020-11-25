الخدمات النيابية: 10 مطارات في العراق لـ30 طائرة فقط

2020/11/25 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

أبدت لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب استغرابها من سعي خمس محافظات لبناء مطارات جديدة اضافة الى الخمس السابقة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدةً انه لا يمكن ان تكون مطاراتنا بهذا العدد والعراق لا يمتلك سوى 30 طائرة فقط.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي، لـ«الصباح»: ان هناك محافظات وخاصة الصغيرة منها توجهت الى بناء مطارات جديدة وعدتها منجزا، في وقت تحتاج فيه الى مشاريع للموارد المائية والصناعة والزراعة، واصفا زيادة عدد المطارات بـ«الثقافة غير الصحيحة».

واشار البخاتي الى ان المطارات والسيطرة عليها موضوع يخص السلطة الاتحادية، وتوزيعها يتم بين المحافظات الاكثر سكاناً، ولهذا وزعت في حينها بين بغداد لكونها العاصمة والبصرة ونينوى، وتمت مراعاة قربها من باقي المحافظات الاخرى.

وانتقد البخاتي هذا التوجه، منوها بأن بناء المطارات في العراق يفتقد لدراسة جدوى، فضلاً عن أن العدد الذي يمتلكه العراق من الطائرات يقدر بـ30 طائرة فقط.

وشدد عضو لجنة الخدمات على ضرورة توجه الحكومة الى مشاريع ستراتيجية اخرى تصب في مصلحة تلك المحافظات.

ويأتي الاستغراب والانتقاد البرلماني في وقت تعتزم فيه كل من محافظات كركوك والانبار وذي قار وبابل وكربلاء بناء مطارات جديدة.

وتوجد في العراق حاليا خمسة مطارات دولية، ويمثل نشاط الطيران المدني ثلاث منشآت، الاولى «المنشأة العامة للطيران المدني» ويكون تمويلها مركزيا، لمطاري بغداد والبصرة، والثانية منشأة طيران الاقليم لمطاري اربيل والسليمانية، والثالثة ادارة مطار النجف الدولي، وتعمل جميعها تحت سلطة الطيران المدني الاتحادية.

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