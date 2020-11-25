الاجتماع الأخير لتحديد العطل الرسمية

2020/11/25 | 03:03 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: الصباح

تعتزم وزارة الثقافة والسياحة والاثار عقد اجتماع أخير، لتحديد العطل الرسمية ورفع مشروع قانونها الى مجلس الوزراء.

وقال الوزير حسن ناظم لـ«واع»: إن العطل التي يتم تحديدها ستكون لجميع العراقيين.

وأضاف أن «المناسبات التي تكون مخصصة لبعض المحافظات، ستقررها الحكومات المحلية».

وكان وزير الثقافة، قد أكد، في وقت سابق، فصل يوم العيد الوطني عن قانون العطل الرسمية.

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