2020/11/25 | 03:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الثلاثاء، أن فريقه يعمل على دراسة قرار بدء إجراءات نقل السلطة مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب، جو بايدن، وفقا لما نقلته رويترز.

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