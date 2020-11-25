2020/11/25 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الطيران الحربي الإسرائيلي "قصف" مواقع عسكرية تابعة لإيران في ريفي دمشق والقنيطرة، بعد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بالتوقيت المحلي، فيما قال إنه الاستهداف الإسرائيلي الـ36 للأراضي السورية خلال العام الجاري

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