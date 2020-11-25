أبطال أوروبا.. أربعة فرق تضمن موقعها مبكرا في دور الـ 16

2020/11/25 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت أربعة فرق مقاعدها في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مبكرا وهي برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي عن المجموعة السابعة، وتشلسي الإنكليزي وإشبيلية الإسباني عن المجموعة الخامسة في الجولة الرابعة الثلاثاء، في حين أنعش باريس سان جرمان الفرنسي آماله باللحاق بها بفوزه على لايبزيغ الألماني 1-صفر.

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