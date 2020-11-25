"التنفيذ بات وشيكا".. السويد تطالب إيران بوقف إعدام طبيب

2020/11/25 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، آن لين، الثلاثاء، أنها طلبت خلال اتصال هاتفي مع نظيرها الإيراني، محمد جواد ظريف، إلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الطبيب الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي "بتهمة التجسّس"

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