وفاة ستة أشخاص في الجزائر بعد تناولهم كحولا مغشوشاً

2020/11/25 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي ستة أشخاص مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون يتعالجون في المستشفى في تيارت بجنوب غرب الجزائر بعد تناولهم كحولاً مغشوشاً، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية، الثلاثاء.

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